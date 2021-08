Visite de l’atelier du Carnaval de Nantes Atelier Maurice Parois, 18 septembre 2021, Nantes.

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Atelier Maurice Parois

L’association NEMO vous invite à découvrir l’envers du décor du Carnaval de Nantes ———————————————————————————- Partez à la découverte de chars et de grosses têtes qui ont défilé dans les rues de Nantes, rencontrez les carnavaliers bénévoles qui vous présenteront leurs techniques de création et vous parleront de leur histoire et de leur lien avec le Carnaval, faîtes-vous photographier aux côtés de grosses têtes nantaises et/ou de décors carnavalesques, et venez entendre quelques batucadas et fanfares qui défilent régulièrement aux côtés des carnavaliers nantais. L’association NEMO lance également un appel à collectage d’archives et de témoignages liés à la Mi-Carême et au Carnaval de Nantes : si vous êtes en possession de documents et/ou d’objets ayant trait à l’histoire du Carnaval, si vous souhaitez nous témoigner de votre lien et de votre attachement au Carnaval, l’association NEMO aura grand plaisir à échanger avec vous sur le sujet.

Entrée libre. Pass sanitaire obligatoire sauf moins de 18 ans.

Atelier Maurice Parois 19 rue des Carnavaliers 44300 NANTES Nantes Doulon – Bottière Loire-Atlantique



