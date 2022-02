Visite de l’Atelier de restauration de mosaïques et d’enduits peints (ARM) Saint-Romain-en-Gal Saint-Romain-en-Gal Catégories d’évènement: Rhône

Visite de l’Atelier de restauration de mosaïques et d’enduits peints (ARM) Saint-Romain-en-Gal, 29 janvier 2022, Saint-Romain-en-Gal. Visite de l’Atelier de restauration de mosaïques et d’enduits peints (ARM) Route Départementale 502 Hall du musée Saint-Romain-en-Gal

2022-01-29 14:30:00 – 2022-01-29 15:30:00 Route Départementale 502 Hall du musée

Saint-Romain-en-Gal Rhône Saint-Romain-en-Gal 9 9 EUR Exceptionnellement, l’Atelier de Restauration de Mosaïques vous ouvre ses portes et vous révèle le travail minutieux, rigoureux, souvent impressionnant des restaurateurs. reservation.saintromain@rhone.fr +33 4 74 53 74 01 http://musee-site.rhone.fr/ Route Départementale 502 Hall du musée Saint-Romain-en-Gal

