Visite de l’atelier de René-Claude Migaud – artiste peintre 20 rue Jules Verne 44420 La turballe, 25 octobre 2021, La turballe.

Visite de l’atelier de René-Claude Migaud – artiste peintre

du lundi 25 octobre au dimanche 31 octobre à 20 rue Jules Verne 44420 La turballe

Dans le cadre de la semaine du Tourisme Economique et des Savoir-faire, venez découvrir l’atelier de l’artiste peintre René-Claude Migaud. Les toiles de René-Claude Migaud bouleversent la morosité et chantent une joie de vivre contagieuse. Elles sont éclatantes, ludiques, chaleureuses et elles entraînent dans un monde de rêve où l’on aime à se perdre. Sa peinture est figurative mais loin de toute représentation banale. A la charnière du cubisme, de l’expressionnisme et de la peinture naïve, ses objets défient les perspectives, cernés par un contour précis, ils évoquent un monde dynamique et célèbrent le quotidien ou l’imaginaire. Et retrouvez l’ensemble des animations sur [La Baule-Presqu’île De Guérande – Semaine Du Tourisme Économique Et Des Savoir-Faire (semaine-tourisme-economique.bzh)](https://semaine-tourisme-economique.bzh/destinations/la-baule-presquile-de-guerande/). N’hésitez pas à réserver votre visite ! Le pass sanitaire vous sera demandé.

20 rue Jules Verne 44420 La turballe, Loire-Atlantique



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-25T10:00:00 2021-10-25T18:00:00;2021-10-26T10:00:00 2021-10-26T18:00:00;2021-10-27T10:00:00 2021-10-27T18:00:00;2021-10-28T10:00:00 2021-10-28T18:00:00;2021-10-29T10:00:00 2021-10-29T18:00:00;2021-10-30T10:00:00 2021-10-30T18:00:00;2021-10-31T10:00:00 2021-10-31T18:00:00