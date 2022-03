Visite de l’atelier de poterie Montsenelle, 2 avril 2022, Montsenelle.

Visite de l’atelier de poterie LITHAIRE 44 route de Prétot Montsenelle

2022-04-02 – 2022-04-03 LITHAIRE 44 route de Prétot

Montsenelle Manche Montsenelle

La poterie Au Grès du Temps est située au coeur du Parc des marais du Cotentin et du Bessin.

Potiers- céramistes, maîtres Artisan d’Art, membres d’Atelier d’Art de France, nous travaillons principalement, pour le jardin, des grès résistant au gel. La gamme est très étendue comprenant de la bordure de jardin, des pots, des piège à limaces, des pots pour orchidées, des sphères, des mangeoires, des nichoirs, des étiquettes, des bains d’oiseaux, et bien d’autres choses encore !

Pour l’intérieur, les pièces sont réalisées en Raku (pièces uniques).

Les visiteurs pourront découvrir l’atelier et les différentes techniques utilisées pour réaliser les créations (tour, colombin, plaque…) .

A bientôt à la poterie Au Grès du Temps !

poterieaugresdutemps@gmail.com +33 2 33 47 92 80 https://www.augresdutemps.com/

LITHAIRE 44 route de Prétot Montsenelle

