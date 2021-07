Joigny Atelier Philippe Cécile Joigny, Yonne Visite de l’atelier de Philippe Cécile, Maître d’art en broderie Atelier Philippe Cécile Joigny Catégories d’évènement: Joigny

Philippe Cécile est brodeur ornemaniste et Maître d’art, spécialisé dans la restauration de textiles anciens. Présentation à travers les travaux en cours du métier de brodeur ornemaniste et de l’évolution des styles depuis le XVIème siècle.

Entrée libre

Découvrez l’atelier d’un brodeur ornemaniste Atelier Philippe Cécile 13 Place du Pilori 89300 Joigny Joigny Yonne

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T12:00:00;2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T19:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T12:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T19:00:00

