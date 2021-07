Courbevoie Atelier de Patrice Moullet Courbevoie, Hauts-de-Seine Visite de l’atelier de Patrice Moullet Atelier de Patrice Moullet Courbevoie Catégories d’évènement: Courbevoie

Hauts-de-Seine

Visite de l’atelier de Patrice Moullet Atelier de Patrice Moullet, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Courbevoie. Visite de l’atelier de Patrice Moullet

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Atelier de Patrice Moullet

Sous le quartier d’affaire, un espace insoupçonnable : l’atelier de Patrice Moullet, artiste compositeur et sculpteur qui s’est installé sous la dalle pour créer, imaginer et construire des instruments de musique aussi beaux que monumentaux. Dans son espace de création, véritable cathédrale engloutie de 2000 m3, vous pourrez plonger dans un univers multisensoriel total, sonorisé en quadriphonie avec un dispositif subwoofer à la pointe des technologies de diffusion.

Sur réservation via lien weezevent, nombre de places très limité par visite

A l’occasion des Journées européennes du patrimoine, Patrice Moullet vous ouvre les portes de son atelier afin de vous faire découvrir son univers et ses créations. Atelier de Patrice Moullet 3 bis Voie des Bâtisseurs 92400 Courbevoie Courbevoie Quartier Gambetta Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T15:00:00;2021-09-18T15:30:00 2021-09-18T16:30:00;2021-09-18T17:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T15:00:00;2021-09-19T15:30:00 2021-09-19T16:30:00;2021-09-19T17:00:00 2021-09-19T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Courbevoie, Hauts-de-Seine Autres Lieu Atelier de Patrice Moullet Adresse 3 bis Voie des Bâtisseurs 92400 Courbevoie Ville Courbevoie lieuville Atelier de Patrice Moullet Courbevoie