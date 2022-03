Visite de l’atelier de l’artiste Lucile Viaud. Université de Rennes 1 / Campus de Beaulieu Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

— **Visite de l’atelier de l’artiste Lucile Viaud.** Lucile Viaud mène un projet sur la géoverrerie : elle conçoit et fabrique ses propres recettes de verres à partir de ressources à valoriser localement ; ici en Bretagne, micro-algues & coquilles d’ormeaux bretonnes pour le dernier verre marin Glaz en production actuellement. À partir de ces verres, elle développe et produit des pièces artisanalement à travers ma marque Ostraco ou dessine sur-mesure pour des chefs engagés (Hugo Roellinger, Virginie Giboire, Nicolas Conraux…). Lucile Viaud vous reçoit dans son atelier pour vous présenter son travail ! ► **Mercredi 23 mars 2022 à 18H > Campus de Beaulieu** _**Visite gratuite, réservée aux étudiants et personnels de l’université de Rennes 1 >**_ [_**Réserver**_](https://www.billetweb.fr/visite-de-latelier-de-lucile-viaud)

