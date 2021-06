Puceul Puceul Loire-Atlantique, Puceul VISITE DE L’ATELIER « DE LA TERRE À L’ASSIETTE » Puceul Puceul Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

VISITE DE L’ATELIER « DE LA TERRE À L’ASSIETTE » Puceul, 2 juillet 2021-2 juillet 2021, Puceul. VISITE DE L’ATELIER « DE LA TERRE À L’ASSIETTE » 2021-07-02 – 2021-07-02 ZA de l’Oseraye 6 Allée du Saint-Flour

Visite de l'atelier puis vente et dégustation de produits locaux : porc, bœuf, agneau, veau, volailles, charcuterie crue, cuite, fumée, marinée… Sur réservation par groupe de 10 personnes maximum

Tous les vendredis, visite d'un atelier de découpe et de transformation multi-espèces, dans le cadre du Printemps Bio

+33 2 28 05 06 12

https://www.de-la-terre-a-lassiette-44.fr/

