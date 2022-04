Visite de l’atelier de fabrication et dégustation Labergement-Sainte-Marie Labergement-Sainte-Marie Catégories d’évènement: Doubs

Labergement-Sainte-Marie

Visite de l’atelier de fabrication et dégustation Labergement-Sainte-Marie, 7 mai 2022, Labergement-Sainte-Marie. Visite de l’atelier de fabrication et dégustation Fruitière 1 rue derrière chez Saget Labergement-Sainte-Marie

2022-05-07 – 2022-05-07 Fruitière 1 rue derrière chez Saget

Labergement-Sainte-Marie Doubs Labergement-Sainte-Marie Visite complète de l’atelier, les explication seront données par un producteur et un fromager. Pour clôturer cette visite une dégustation de Comté aura lieu. PRESIDENTFRUITIERE@FRUITIEREDESLACS.COM Visite complète de l’atelier, les explication seront données par un producteur et un fromager. Pour clôturer cette visite une dégustation de Comté aura lieu. Fruitière 1 rue derrière chez Saget Labergement-Sainte-Marie

dernière mise à jour : 2022-04-23 par

Détails Catégories d’évènement: Doubs, Labergement-Sainte-Marie Autres Lieu Labergement-Sainte-Marie Adresse Fruitière 1 rue derrière chez Saget Ville Labergement-Sainte-Marie lieuville Fruitière 1 rue derrière chez Saget Labergement-Sainte-Marie Departement Doubs

Labergement-Sainte-Marie Labergement-Sainte-Marie Doubs https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/labergement-sainte-marie/

Visite de l’atelier de fabrication et dégustation Labergement-Sainte-Marie 2022-05-07 was last modified: by Visite de l’atelier de fabrication et dégustation Labergement-Sainte-Marie Labergement-Sainte-Marie 7 mai 2022 Doubs Labergement-Sainte-Marie

Labergement-Sainte-Marie Doubs