Visite de l'atelier de fabrication des Jambons de Lessay
Lessay, Manche
Route de Périers, D900 10, ZA Espace Fernand FINEL

Venez découvrir les secrets de fabrication de jambons fumés : le Jambon Fumé de Lessay et le Jambon du Cotentin. L'atelier élabore également une dizaine d'autres produits. La visite se termine par une dégustation. Départ : 9h30 – 10h30 – 11h30. Durée : 45 minutes.

visite@jambons-lessay.com
+33 2 33 47 91 12
http://jambons-lessay.com/

