Visite de l’atelier de fabrication des Jambons de Lessay

Visite de l’atelier de fabrication des Jambons de Lessay, 28 juillet 2022, . Visite de l’atelier de fabrication des Jambons de Lessay



2022-07-28 09:30:00 09:30:00 – 2022-07-28 12:15:00 12:15:00 Venez découvrir les secrets de fabrication de jambons fumés : le Jambon Fumé de Lessay et le Jambon du Cotentin. L’atelier élabore également une dizaine d’autres produits. La visite se termine par une dégustation. Départ : 9h30 – 10h30 – 11h30…. dernière mise à jour : 2022-07-02 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville