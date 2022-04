Visite de l’atelier de fabrication – Buvette Longevilles-Mont-d’Or, 6 mai 2022, Longevilles-Mont-d'Or.

Visite de l’atelier de fabrication – Buvette Longevilles-Mont-d’Or

2022-05-06 – 2022-05-06

Longevilles-Mont-d’Or Doubs Longevilles-Mont-d’Or

Visite de l’atelier de fabrication et échange avec les producteurs et fromagers qui se conclura par une dégustation collective !

La fruitière vous propose une buvette durant l’évènement des rendez-vous du comté !

Vous pourrez déguster également et échanger avec les producteurs.

BGGRESSET@OUTLOOK.FR

Longevilles-Mont-d’Or

