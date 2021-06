Saint-Pol-de-Léon Saint-Pol-de-Léon Finistère, Saint-Pol-de-Léon Visite de l’atelier de costumes bretons Saint-Pol-de-Léon Saint-Pol-de-Léon Catégories d’évènement: Finistère

Saint-Pol-de-Léon

Visite de l’atelier de costumes bretons Saint-Pol-de-Léon, 8 juillet 2021-8 juillet 2021, Saint-Pol-de-Léon. Visite de l’atelier de costumes bretons 2021-07-08 14:30:00 – 2021-08-28 17:30:00 Rue du Petit Collège Manoir de Kéroulas

Saint-Pol-de-Léon Finistère Découvrez la richesse de la collection de costumes de Bretagne de l’Ensemble Bleuniadur. Port du masque obligatoire. Visites guidées en français, allemand et en anglais. Visite tous les jeudis et samedis après-midi. +33 2 98 69 86 46 http://www.bleuniadur.com/ Découvrez la richesse de la collection de costumes de Bretagne de l’Ensemble Bleuniadur. Port du masque obligatoire. Visites guidées en français, allemand et en anglais. Visite tous les jeudis et samedis après-midi. dernière mise à jour : 2021-06-24 par

Détails Catégories d’évènement: Finistère, Saint-Pol-de-Léon Étiquettes évènement : Autres Lieu Saint-Pol-de-Léon Adresse Rue du Petit Collège Manoir de Kéroulas Ville Saint-Pol-de-Léon lieuville 48.68526#-3.98927