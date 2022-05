Visite de l’Atelier de Clément Nevers Nevers Catégories d’évènement: Nevers

Nevers Nièvre 3.5 3.5 EUR Présenté comme « designer faïencier », Clément Boutillon utilise la technique de la faïence mais au service de son inspiration, de sa création qui est, il faut le dire, bien loin de Nevers. C’est dans les montagnes et dans ses treks qu’il se ressource et puise ses idées.

L’artiste vous invite à découvrir son atelier le samedi 25 juin à 17h.

D’autres dates suivront cet été !

Inscription à l’Office de Tourisme de Nevers.

Tarifs : 7€ dès 12 ans / 3.50€ de 6 à 11 ans. Max : 8 personnes.

Rendez vous à l’atelier : 14 Rue des Récollets.

