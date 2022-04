Visite de l’atelier d’artisan d’art C.Lamour Gamarde-les-Bains, 16 juin 2022, Gamarde-les-Bains.

Visite de l’atelier d’artisan d’art C.Lamour Gamarde-les-Bains

2022-06-16 – 2022-06-16

Gamarde-les-Bains 40380 Gamarde-les-Bains

EUR Entrez dans l’univers de Cécile Lamour, et découvrez son espace de création. Artisan d’art, elle propose des créations aux couleurs chaudes et pétillantes pour les femmes du 36 au 72. Ces créations couture sont la résultante d’un savoir-faire et d’une réflexion sur les corps féminins, qui grâce à une technique de coupe permet de dessiner des patrons qui valorisent les différentes silhouettes. Elle aime travailler des tissus originaux de qualité (coton, lin, velours, satin, soie). Modèles uniques ou petites séries, vêtements sur-mesure, accessoires de mode (bijoux, sacs à main et bibis fantaisies), vous aurez le choix ! Découvrez aussi “L’impertinente”, créations couture artisanale de pièces uniques faites à partir de textiles recyclés.

Entrez dans l’univers de Cécile Lamour, artisan d’art, et découvrez son espace de création. Pièces uniques pour les femmes du 36 au 72.

+33 5 58 98 58 50

Laurie Perier

Gamarde-les-Bains

