Visite de l’atelier d’Anne Marine Sellerie Douarnenez, 29 octobre 2021, Douarnenez.

Visite de l’atelier d’Anne Marine Sellerie 2021-10-29 14:00:00 – 2021-10-29

Douarnenez Finistère Douarnenez

La sellerie nautique consiste en la confection de tauds, capotes, coussins, etc. Dans le cadre de la Semaine de l’économie touristique et des savoir-faire, Anne Marine Sellerie vous ouvre les portes pour découvrir les créations notamment les sac « Sac et ressac ».

Depuis 2008, l’Atelier Anne Marine Sellerie est spécialisé en sellerie nautique. Sellerie intérieure et extérieure, rien n’échappe à l’atelier, qui propose même des créations artisanales : sacs, poufs, vide-poches, tout le monde y trouve son bonheur.

Masque et Pass sanitaire obligatoires, bonnes chaussures, pas de poussette. Les conditions d’accès et de visites peuvent être plus difficile du fait de l’activité des chantiers (espace restreint, outils, machine…).

Réservation : https://douarnenez-tourisme.com/agenda/temps-forts-a-ne-pas-manquer/semaine-de-leconomie-touristique-et-des-savoir-faire-edition-2021/

+33 2 98 92 13 35

