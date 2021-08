Le Puy Atelier Conservatoire national de la dentelle Haute-Loire, Le Puy Visite de l’Atelier Conservatoire National de la Dentelle du Puy-en-Velay Atelier Conservatoire national de la dentelle Le Puy Catégories d’évènement: Haute-Loire

Le Puy

Visite de l’Atelier Conservatoire National de la Dentelle du Puy-en-Velay Atelier Conservatoire national de la dentelle, 19 septembre 2021, Le Puy. Visite de l’Atelier Conservatoire National de la Dentelle du Puy-en-Velay

le dimanche 19 septembre à Atelier Conservatoire national de la dentelle Découvrez le savoir-faire de la dentelle du Puy. Atelier Conservatoire national de la dentelle Ateliers des Arts – 32 rue du 86ème R.I. – 43000 Le Puy en Velay Le Puy Haute-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-19T09:30:00 2021-09-19T12:30:00;2021-09-19T13:30:00 2021-09-19T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Loire, Le Puy Autres Lieu Atelier Conservatoire national de la dentelle Adresse Ateliers des Arts - 32 rue du 86ème R.I. - 43000 Le Puy en Velay Ville Le Puy lieuville Atelier Conservatoire national de la dentelle Le Puy