le dimanche 19 septembre à Atelier conservatoire nationale de la dentelle

L’Atelier Conservatoire National de Dentelle vous ouvre ses portes ce dimanche 19 septembre 2021 à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine. Cet atelier est rattaché au Mobilier National et dépend du ministère de la Culture. Les projets confectionnés à l’Atelier sont des interprétations d’œuvres d’artistes de renommée internationale. Vous pourrez alors découvrir ces différents projets en cours de réalisation et échanger avec les techniciennes d’art. Vous appréhenderez chaque étape de travail : de l’interprétation de l’œuvre de l’artiste, en passant par la mise en carte, l’échantillonnage, mais aussi par la réalisation de la dentelle définitive et bien sûr, par la finition de la pièce.

Quinze personnes maximum (sous réserve des mesures sanitaires qui seront en vigueur à cette période).

Atelier conservatoire nationale de la dentelle
Atelier des Arts 32, rue du 86è RI, 43000 Le Puy-en-Velay

