Saint-Brevin-les-Pins Loire-Atlantique Vente de reproductions de pêcheries, cabines de plage, vannerie… réalisées par les bénévoles.

Inscriptions aux ateliers et renseignements sur les activités sur place. Visite de l’atelier avec présentation de nombreuses maquettes du patrimoine disparu de Saint-Brevin et Saint-Père-en-Retz. avipar.avipar44@orange.fr +33 6 15 32 77 06 Vente de reproductions de pêcheries, cabines de plage, vannerie… réalisées par les bénévoles.

