Visite de l’Astrolabe et échanges avec des acteurs de la culture Astrolabe Orléans Catégories d’évènement: Loiret

Orléans

Visite de l’Astrolabe et échanges avec des acteurs de la culture Astrolabe, 16 mars 2022, Orléans. Visite de l’Astrolabe et échanges avec des acteurs de la culture

Astrolabe, le mercredi 16 mars à 14:00 Visite de l’Astrolabe et échanges avec des acteurs de la culture Astrolabe Orléans Orléans Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-16T14:00:00 2022-03-16T16:00:00

Détails Catégories d’évènement: Loiret, Orléans Autres Lieu Astrolabe Adresse Orléans Ville Orléans lieuville Astrolabe Orléans Departement Loiret

Astrolabe Orléans Loiret https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/orleans/

Visite de l’Astrolabe et échanges avec des acteurs de la culture Astrolabe 2022-03-16 was last modified: by Visite de l’Astrolabe et échanges avec des acteurs de la culture Astrolabe Astrolabe 16 mars 2022 Astrolabe Orléans orléans

Orléans Loiret