Visite de l’asinerie et atelier découverte de l’âne en famille, 27 avril 2022, .

Visite de l’asinerie et atelier découverte de l’âne en famille

2022-04-27 – 2022-04-27

Atelier découverte de l’âne en famille, balade à dos d’âne pour les moins de 6 ans et calèche de 6 à 12 ans.

Nous vous proposons d’apprécier, le temps d’une demi-journée, le cadre enchanteur de notre asinerie avec votre famille pour découvrir nos merveilleux compagnons aux grandes oreilles !

En arrivant, découvrez notre ferme découverte : nos compagnons à poils et à plumes sauront séduire les petits et les grands. Lapins, poules, chèvres, cochons d’Inde, chinchillas, cheval, et surtout partir à la découverte des ânes…

Ensemble nous apprendrons à appréhender cet animal trop souvent méconnu, pourtant si intelligent et joueur : parcours ludique de maniabilité, pansage… Pour clore ce moment de découverte, Siméon et ses amis vous feront explorer les alentours au cours d’une balade accompagnée.

Savoir observer et découvrir l’âne, aller à sa rencontre pour finir par l’apprivoiser…

lesanesdeminguen@yahoo.fr +33 6 65 05 49 36 http://www.les-anes-de-min-guen.fr/

Atelier découverte de l’âne en famille, balade à dos d’âne pour les moins de 6 ans et calèche de 6 à 12 ans.

Nous vous proposons d’apprécier, le temps d’une demi-journée, le cadre enchanteur de notre asinerie avec votre famille pour découvrir nos merveilleux compagnons aux grandes oreilles !

En arrivant, découvrez notre ferme découverte : nos compagnons à poils et à plumes sauront séduire les petits et les grands. Lapins, poules, chèvres, cochons d’Inde, chinchillas, cheval, et surtout partir à la découverte des ânes…

Ensemble nous apprendrons à appréhender cet animal trop souvent méconnu, pourtant si intelligent et joueur : parcours ludique de maniabilité, pansage… Pour clore ce moment de découverte, Siméon et ses amis vous feront explorer les alentours au cours d’une balade accompagnée.

Savoir observer et découvrir l’âne, aller à sa rencontre pour finir par l’apprivoiser…

dernière mise à jour : 2022-04-05 par