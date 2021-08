Visite de l’asinerie Carolles, 1 septembre 2021, Carolles.

Visite de l’asinerie 2021-09-01 14:00:00 14:00:00 – 2021-09-04 18:00:00 18:00:00

Carolles Manche Carolles

Au Domaine d’Esthine, ce sont 19 ânes du Cotentin que vous pouvez venir rencontrer et découvrir. Lors des visites de l’asinerie, vous les voyez évoluer en groupes, vous prenez le temps de les comprendre et d’apprendre ce qui les caractérise et la raison qui fait de ce magnifique équidé un compagnon si intelligent, doux et affectueux.

Tous les ans, les nouveaux ânons vous permettent d’en savoir plus sur la gestation, l’ânonnage, et leur début de vie.

Le lait d’ânesse est valorisé directement à l’asinerie et permet la fabrication artisanale de véritables savons au lait d’ânesse, tout cela dans le plus grand respect des ânesses et de leurs bébés.

contact@audomainedesthine.fr +33 6 81 33 25 40 https://www.audomainedesthine.fr/

