Petite visite retrospective du théâtre et des espaces où, pendant sa fermeture, l’équipe des Athévains ont exploré d’autres formes, d’autres procédés, d’autres espaces, d’autres arts… Pendant ce temps-là, sur le plateau, était créé le spectacle **_Chroniques_** de Françoise Sagan mis en scène par Anne-Marie Lazarini qui sera repris à partir de la mi-octobre. Le public des Journées européennes du patrimoine sera invité à suivre quelques pistes artistiques sur les terrains de jeu qui étaient autorisés durant cette période particulière : la façade de l’Artistic, la « toile » numérique, la galerie du théâtre… et, si les lieux culturels sont ouverts, la visite se poursuivra dans les murs.

Artistic Théâtre 45 bis rue Richard Lenoir 75011 Paris

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T18:00:00

