Visite de l’Arboretum du château de Neuvic d’Ussel Arboretum du château de Neuvic d’Ussel Neuvic, samedi 1 juin 2024.

Visite de l’Arboretum du château de Neuvic d’Ussel Avec un plan et un descriptif pour vous accompagner au long de votre visite, découvrez l’arboretum, ses paysages, ses fabriques, son verger, son jardin de curé, sa chapelle. 1 et 2 juin Arboretum du château de Neuvic d’Ussel Adultes 4€, 4/18 ans et PMR 3€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-01T14:00:00+02:00 – 2024-06-01T20:00:00+02:00

Fin : 2024-06-02T14:00:00+02:00 – 2024-06-02T20:00:00+02:00

Avec un plan et un descriptif pour vous accompagner au long de votre visite, découvrez l’arboretum, ses paysages, ses fabriques, son verger, son jardin de curé, sa chapelle.

Arboretum du château de Neuvic d’Ussel 2 avenue des Marronniers 19160 Neuvic Neuvic 19160 Corrèze Nouvelle-Aquitaine 0673964845 https://www.larboretum-neuvicdussel.com/ https://www.facebook.com/arboretumneuvicdussel;https://www.instagram.com/arboretumneuvicdussel/ Visite libre de l’arboretum créé au XIXè siècle, avec un grand nombre d’arbres remarquables, parc vallonné lui donnant un charme particulier. Parkings en ville, le long du parc, train jusqu’ à Ussel

©Béatrix d’Ussel