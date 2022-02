Visite de l’Arboretum des Charmettes Arboretum des Charmettes Vals-des-Tilles Catégories d’évènement: Haute-Marne

du vendredi 3 juin au dimanche 5 juin

Venez découvrir plus de 500 espèces d’arbres ou arbustes, d’ici ou d’ailleurs : lesquelles s’adapteront le mieux aux changements à venir?

entrée libre

Face au changement climatique, à l’Arboretum des Charmettes, on expérimente les espèces du futur … Arboretum des Charmettes rue des Autures Lamargelle-aux-Bois 52160 Vals-des-Tilles Vals-des-Tilles Haute-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-03T08:00:00 2022-06-03T17:00:00;2022-06-04T08:00:00 2022-06-04T17:00:00;2022-06-05T08:00:00 2022-06-05T17:00:00

