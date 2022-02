Visite de l’arboretum Arboretum du château de Neuvic d’Ussel Neuvic Catégories d’évènement: Corrèze

le vendredi 3 juin à Arboretum du château de Neuvic d’Ussel Gratuit pour les scolaires / Tarif préférentiel pour les autres visiteurs : 4€ (visite libre), 3€ pour les 4-18 ans et PMR, 6€ (visite guidée).

Découverte du parc avec livrets de visite et panneaux sur le changement climatique dans un jardin. Arboretum du château de Neuvic d’Ussel 2 avenue des Marroniers,19160 Neuvic, Corrèze, Nouvelle-Aquitaine Neuvic Corrèze

