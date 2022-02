Visite de l’Arboretum AL GAULHIA Arboretum Al Gaulhia Espartignac Catégories d’évènement: Corrèze

du vendredi 3 juin au dimanche 5 juin à Arboretum Al Gaulhia

La visite s’effectue librement après présentation du site et remise d’un plan. Le propriétaire du site sera à votre disposition pour vous apporter toutes les précisions que vous souhaiterez et répondre à toutes vos questions. Le parcours est agrémenté de panneaux pédagogiques et les expositions sont accessibles librement.

Visite libre: 5€ par personne, gratuit pour les -12 ans, 2€ pour les +12 ans accompagnant les parents. 4€ par personne pour groupe de +10 adultes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-03T14:30:00 2022-06-03T19:30:00;2022-06-04T14:30:00 2022-06-04T19:30:00;2022-06-05T14:30:00 2022-06-05T19:30:00

