Paris Musée Clemenceau Paris Visite de l’appartement et du jardin de Georges Clemenceau et de sa galerie Musée Clemenceau Paris Catégorie d’évènement: Paris

Visite de l’appartement et du jardin de Georges Clemenceau et de sa galerie Musée Clemenceau, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Paris. Visite de l’appartement et du jardin de Georges Clemenceau et de sa galerie

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Musée Clemenceau

On prend plaisir à visiter ce joli appartement de quatre pièces qui s’ouvre sur un jardin fleuri avec vue sur la tour Eiffel. C’est aussi l’occasion de se replonger dans l’histoire de la France du début du XXe siècle en revenant sur la carrière de cet homme d’État marquant qui fut tour à tour président du Conseil, ministre de l’Intérieur puis ministre de la Guerre jusqu’en 1920. Au premier étage, une galerie expose de nombreux objets retraçant la vie politique et personnelle de Georges Clemenceau Visite de l’appartement et du jardin de Clemenceau et de sa galerie Musée Clemenceau 8 rue Benjamin-Franklin 75016 Paris Paris Paris 16e Arrondissement Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T17:30:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T17:30:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Étiquettes évènement : Autres Lieu Musée Clemenceau Adresse 8 rue Benjamin-Franklin 75016 Paris Ville Paris lieuville Musée Clemenceau Paris