Visite de l’apothicairerie sur le thème de la cannelle et des épices Dole Dole Catégories d’évènement: Dole

Jura

Visite de l’apothicairerie sur le thème de la cannelle et des épices Dole, 28 décembre 2022, Dole . Visite de l’apothicairerie sur le thème de la cannelle et des épices 2 Rue Bauzonnet Apothicairerie – Hôtel Dieu Dole Jura Apothicairerie – Hôtel Dieu 2 Rue Bauzonnet

2022-12-28 – 2022-12-28

Apothicairerie – Hôtel Dieu 2 Rue Bauzonnet

Dole

Jura EUR Poussez la porte de l’apothicairerie, laissez-vous conter l’histoire de ce lieu, où lors d’une unique visite, une guide conférencière vous dévoilera les mille et une vertus de la Cannelle, épice connue depuis la nuit des temps.

GRATUIT SUR INSCRIPTION à patrimoine@dole.org patrimoine@dole.org Apothicairerie – Hôtel Dieu 2 Rue Bauzonnet Dole

dernière mise à jour : 2022-12-15 par

Détails Catégories d’évènement: Dole, Jura Autres Lieu Dole Adresse Dole Jura Apothicairerie - Hôtel Dieu 2 Rue Bauzonnet Ville Dole lieuville Apothicairerie - Hôtel Dieu 2 Rue Bauzonnet Dole Departement Jura

Dole Dole Jura https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/dole/

Visite de l’apothicairerie sur le thème de la cannelle et des épices Dole 2022-12-28 was last modified: by Visite de l’apothicairerie sur le thème de la cannelle et des épices Dole Dole 28 décembre 2022 2 Rue Bauzonnet Apothicairerie - Hôtel Dieu Dole Jura Dole Jura

Dole Jura