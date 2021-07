Sennecey-le-Grand Apothicairerie et musée de l'ancien Hôtel-Dieu à Sennecey-le-Grand (61 avenue du 4 Septembre) Saône-et-Loire, Sennecey-le-Grand Visite de l’Apothicairerie et musée de l’ancien Hôtel-Dieu à Sennecey-le-Grand Apothicairerie et musée de l’ancien Hôtel-Dieu à Sennecey-le-Grand (61 avenue du 4 Septembre) Sennecey-le-Grand Catégories d’évènement: Saône-et-Loire

Armoires aux superbes boiseries de style Louis XV qui renferment des pots à onguents décorés en forme d’amphores. Musée relatant les soins prodigués par les Sœurs : lits, table de soins, instruments…

Entrée libre

Venez admirer entres autres, une série de pots à onguents splendidement décorés, en forme d’amphores, de différentes grandeurs.. Apothicairerie et musée de l’ancien Hôtel-Dieu à Sennecey-le-Grand (61 avenue du 4 Septembre) 71240 Sennecey-le-Grand Sennecey-le-Grand Saône-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:00:00

