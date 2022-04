Visite de l’Apothicairerie Chevreaux, 1 juillet 2022, Chevreaux.

Visite de l’Apothicairerie Apothicairerie Allée du Souvenir Français Chevreaux

2022-07-01 – 2022-08-31 Apothicairerie Allée du Souvenir Français

Chevreaux Jura

Un trésor dans un couvent du XVIIe siècle à Saint-Amour ! Venez découvrir les secrets de l’Apothicairerie de Saint-Amour !

Ce monument renferme une collection unique sur la médecine et le soin, conservée dans un magnifique décor de boiseries et de voûtes ornées de

trompe-l’oeil. Le temps d’une visite guidée, découvrez l’ Apothicairerie et sa collection de plus de 300 pots d’époques différentes.

Un lieu surprenant à découvrir !

En juillet et août, visites les mercredi, jeudi, vendredi 10h-11h & 11h-12h. Dimanche de 13h30 à 14h30. Sur réservation auprès de l’Office de Tourisme.

5€ adulte / 2€ moins de 16 ans / 3,50€ Pass Juramusées

Apothicairerie Allée du Souvenir Français Chevreaux

