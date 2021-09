Monsac Monsac Dordogne, Monsac Visite de l’ancienne forge de Monsac Monsac Monsac Catégories d’évènement: Dordogne

Visite et démonstration de l'ancienne forge de Monsac lors des Journées du Patrimoine. Ne manquez pas l'ouverture de ce lieu hors du temps en assistant à une démonstration de forge. Découvrez l'histoire mais également les outils qui se trouvent dans cette forge réhabilitée par des passionnés ! +33 5 53 22 68 59

