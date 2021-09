Gasville Ancienne fonderie Européenne SEA SAMREV Eure-et-Loir, Gasville Visite de l’ancienne fonderie avant destruction Ancienne fonderie Européenne SEA SAMREV Gasville Catégories d’évènement: Eure-et-Loir

Gasville

Visite de l’ancienne fonderie avant destruction Ancienne fonderie Européenne SEA SAMREV, 18 septembre 2021, Gasville. Visite de l’ancienne fonderie avant destruction

Ancienne fonderie Européenne SEA SAMREV, le samedi 18 septembre à 14:00 Personnes majeures uniquement / passe sanitaire / chaussures fermées

Visite guidée Ancienne fonderie Européenne SEA SAMREV 13-15 Rue de Couttes 28300 Gasville-Oisème Gasville Eure-et-Loir

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Eure-et-Loir, Gasville Autres Lieu Ancienne fonderie Européenne SEA SAMREV Adresse 13-15 Rue de Couttes 28300 Gasville-Oisème Ville Gasville lieuville Ancienne fonderie Européenne SEA SAMREV Gasville