**Visite de l’ancienne école maternelle/école de filles de Conflans** _par Mathieu Silvestre, architecte, et Pascale Dubois, guide-conférencière Ville d’Albertville_ Cette école, construite entre 1910 et 1918, a été remaniée dans les années 1970. Le bâtiment d’origine, une école de type Jules Ferry, présente de belles qualités architecturales. Il a cessé d’accueillir des élèves au début des années 2000 et abrite actuellement une ludothèque.

Gratuit. Sur inscription.

