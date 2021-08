Rodez Station A Aveyron, Rodez Visite de l’ancienne chartreuse devenue Station A Station A Rodez Catégories d’évènement: Aveyron

Rodez

Visite de l’ancienne chartreuse devenue Station A Station A, 18 septembre 2021, Rodez. Visite de l’ancienne chartreuse devenue Station A

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Station A

Dans le cadre des Journées du Patrimoine, Station A et Ma Virée Ruthénoise s’associent pour vous faire découvrir ce lieu qui fêtera bientôt ses 500 ans en plein cœur du centre ville ruthénois. Station A, l’ancienne chartreuse devenue Haras nationaux jusqu’à muer en tiers lieux aujourd’hui. Son histoire autant que la fourmilière pleine d’énergie qui a investi le lieu, venez découvrir ce poumon vert en centre ville de Rodez. Visite de l’ancienne chartreuse, devenue Station A. Station A rue Eugène-Loup, 12000 Rodez Rodez Aveyron

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T11:00:00 2021-09-18T12:00:00;2021-09-18T17:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T11:00:00 2021-09-19T12:00:00;2021-09-19T17:00:00 2021-09-19T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Aveyron, Rodez Autres Lieu Station A Adresse rue Eugène-Loup, 12000 Rodez Ville Rodez lieuville Station A Rodez