Visite de l’ancienne Auberge transformée en lieu de résistance Musée de la maison de la dernière cartouche Bazeilles Catégories d’évènement: Ardennes

Bazeilles

Visite de l’ancienne Auberge transformée en lieu de résistance Musée de la maison de la dernière cartouche, 14 mai 2022, Bazeilles. Visite de l’ancienne Auberge transformée en lieu de résistance

Musée de la maison de la dernière cartouche, le samedi 14 mai à 18:00

En visitant ce lieux emblémathique, vous évoluerez dans certaines pièces qui ont gardées _**les stygmates de la résistance**_, notamment la chambre immortalisée par le tableau d’Alphonse de Neuville “**les dernières** **cartouches**”.

Entrée libre

Visite de l’ ancienne auberge Musée de la maison de la dernière cartouche 12 Avenue de la dernière cartouche, 08140 Bazeilles, Grand Est, France Bazeilles Ardennes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-14T18:00:00 2022-05-14T23:00:00

Détails Catégories d’évènement: Ardennes, Bazeilles Autres Lieu Musée de la maison de la dernière cartouche Adresse 12 Avenue de la dernière cartouche, 08140 Bazeilles, Grand Est, France Ville Bazeilles lieuville Musée de la maison de la dernière cartouche Bazeilles Departement Ardennes

Musée de la maison de la dernière cartouche Bazeilles Ardennes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bazeilles/

Visite de l’ancienne Auberge transformée en lieu de résistance Musée de la maison de la dernière cartouche 2022-05-14 was last modified: by Visite de l’ancienne Auberge transformée en lieu de résistance Musée de la maison de la dernière cartouche Musée de la maison de la dernière cartouche 14 mai 2022 Bazeilles Musée de la maison de la dernière cartouche Bazeilles

Bazeilles Ardennes