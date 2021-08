Trévoux Hôtel de l'Europe Ain, Trévoux Visite de l’ancien hôtel de l’Europe Hôtel de l’Europe Trévoux Catégories d’évènement: Ain

Sans doute la plus ancienne auberge de la ville de Trévoux, l'Hôtel de l'Europe, en cours de restauration, se dévoile avec son escalier à vis et ses galeries. Visite de chantier par le propriétaire.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T11:00:00 2021-09-18T12:00:00;2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T15:00:00;2021-09-18T16:00:00 2021-09-18T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Ain, Trévoux Autres Lieu Hôtel de l'Europe Adresse Trévoux place de la passerelle Ville Trévoux lieuville Hôtel de l'Europe Trévoux