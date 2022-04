Visite de L’Aigle en Calèche 2022 L’Aigle L'Aigle Catégories d’évènement: L'Aigle

Orne

Visite de L’Aigle en Calèche 2022 L’Aigle, 12 juillet 2022, L'Aigle. Visite de L’Aigle en Calèche 2022 L’Aigle

2022-07-12 14:30:00 14:30:00 – 2022-07-12 17:00:00 17:00:00

L’Aigle Orne L’Aigle Tous les mardis de l’été à partir du 12 juillet, venez découvrir ou redécouvrir sous de nouveaux horizons la ville de l’Aigle à travers une balade en calèche. Au rythme tranquille de 3 percherons, une visite audio commentée qui sort de l’ordinaire.

Départs de l’Office de Tourisme à 14h30, 15h30 et 16h30 Tous les mardis de l’été à partir du 12 juillet, venez découvrir ou redécouvrir sous de nouveaux horizons la ville de l’Aigle à travers une balade en calèche. Au rythme tranquille de 3 percherons, une visite audio commentée qui sort de l’ordinaire… contact@ouche-normandie.fr +33 2 33 24 12 40 https://www.ouche-normandie.fr/ Tous les mardis de l’été à partir du 12 juillet, venez découvrir ou redécouvrir sous de nouveaux horizons la ville de l’Aigle à travers une balade en calèche. Au rythme tranquille de 3 percherons, une visite audio commentée qui sort de l’ordinaire.

Départs de l’Office de Tourisme à 14h30, 15h30 et 16h30 L’Aigle

dernière mise à jour : 2022-04-07 par OT DU PAYS DE L’AIGLE

Détails Catégories d’évènement: L'Aigle, Orne Autres Lieu L'Aigle Adresse Ville L'Aigle lieuville L'Aigle Departement Orne

L'Aigle L'Aigle Orne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/laigle/

Visite de L’Aigle en Calèche 2022 L’Aigle 2022-07-12 was last modified: by Visite de L’Aigle en Calèche 2022 L’Aigle L'Aigle 12 juillet 2022 l'aigle Orne

L'Aigle Orne