A l’occasion des journées nationales de l’architecture, nous vous accueillons dans nos locaux pour une visite de l’agence et une présentation de nos différents projets.

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-15T11:00:00 2021-10-15T18:00:00

