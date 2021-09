Nantes 3 Place Albert Camus Nantes Loire-Atlantique, Nantes Visite de l’agence d’architecture Unité – Bâtiment Zero Newton 3 Place Albert Camus Nantes Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

du vendredi 15 octobre au samedi 16 octobre à 3 Place Albert Camus Nantes

Visite de l’agence d’architecture Unité par l’architecte Anthony Rio, à l’origine de la construction du bâtiment Zero Newton, co-réalisé avec l’architecte Eduardo Souto de Moura.

Nombre de place limité. Pensez à vous inscrire par email

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-15T11:00:00 2021-10-15T11:45:00;2021-10-15T15:00:00 2021-10-15T15:45:00;2021-10-16T15:00:00 2021-10-16T15:45:00

