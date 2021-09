Tassin-la-Demi-Lune agence d'architecture AUM Pierre Minassian Métropole de Lyon, Tassin-la-Demi-Lune Visite de l’agence d’architecture AUM – rencontre et dialogue avec l’architecte Pierre Minassian agence d’architecture AUM Pierre Minassian Tassin-la-Demi-Lune Catégories d’évènement: Métropole de Lyon

Tassin-la-Demi-Lune

A l’occasion des Journées Nationales de l’Architecture, nous vous proposons une visite commentée de notre agence dont la construction s’est achevée en juillet 2018. Lors de la visite nous présenterons également l’ensemble de notre travail, en particulier nos maisons, qui ont fait l’objet de nombreuses publications et distinctions, à travers une exposition de maquettes. Nous profiterons enfin de cet événement pour échanger avec les visiteurs sur la question de la mission de l’architecte et de son rôle, générateur de vivre ensemble.

Entrée libre sur inscription uniquement.

2021-10-16T10:00:00 2021-10-16T12:00:00

