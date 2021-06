Orsay Musée Sciences ACO - musée de la lumière et de la matière Essonne, Orsay Visite de l’accélérateur de particules Musée Sciences ACO – musée de la lumière et de la matière Orsay Catégories d’évènement: Essonne

Orsay

Visite de l'accélérateur de particules

le samedi 3 juillet à 14:00

Venez découvrir l’un des premiers accélérateurs de particules au Monde, conservé dans un musée qui lui est dédié. Au programme: une visite avec un guide et des expériences ludiques de physique.

Sur inscription

Musée Sciences ACO – musée de la lumière et de la matière rue Jean Teillac – Centre universitaire Orsay 91400 Orsay

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-03T14:00:00 2021-07-03T16:00:00

