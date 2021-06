Visite de l’Académie nationale des Sciences, Belles-Lettres et Arts de Bordeaux Hôtel des Sociétés Savantes, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Bordeaux.

### Venez découvrir le patrimoine de cet hôtel particulier bordelais du XIXe siècle et rencontrez des académiciens. Cette visite libre permettra d’admirer un bel exemple d’hôtel particulier bordelais du XIXe siècle avec son grand escalier, ses salons et sa bibliothèque et de faire connaissance de l’Académie nationale des Sciences, Belles-Lettres et Arts de Bordeaux, fondée en 1712, avec son riche patrimoine, tableaux des XVIIIe et XIXe siècles, dont un portrait de Montesquieu classé Monument historique, bustes, gravures, objets de décoration, médailles… Les salons comprennent en enfilade le salon des académiciens et deux grands salons. Boiseries, cheminées, glaces et plafonds sont d’époque (milieu XIXe siècle). Un diaporama défilera sur les écrans des salons présentant l’histoire des 300 ans de l’Académie, les académiciens célèbres, l’organisation et les activités de l’Académie aujourd’hui (membres, séances, publications, prix). À la bibliothèque seront présentés et commentés des recueils des travaux et des mémoires des académiciens au XIXe siècle. Des académiciens seront présents pour répondre aux questions des visiteurs qui pourront s’inscrire pour recevoir des invitations aux séances publiques et prendre gratuitement une ancienne publication annuelle de l’Académie.

Gratuit. Entrée libre.

Hôtel des Sociétés Savantes 1 place Bardineau, 33000 Bordeaux Bordeaux Gironde



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T13:30:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T13:30:00 2021-09-19T18:00:00