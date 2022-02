Visite de l’Abri du Heidenbuckel Leutenheim Leutenheim Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Leutenheim

Visite de l’Abri du Heidenbuckel Leutenheim, 1 mai 2022, Leutenheim. Visite de l’Abri du Heidenbuckel Leutenheim

2022-05-01 – 2022-05-01

Leutenheim Bas-Rhin Leutenheim 0 EUR L’abri de surface du Heidenbuckel est un abri bétonné de la ligne de combat. Il servait de protection de l’intervalle entre l’abri de la Donau et de Soufflenheim, assurait le logement des troupes, la surveillance et la protection à la base de la terrasse alluviale de la forêt de Haguenau. +33 3 88 86 40 39 L’abri de surface du Heidenbuckel est un abri bétonné de la ligne de combat. Il servait de protection de l’intervalle entre l’abri de la Donau et de Soufflenheim, assurait le logement des troupes, la surveillance et la protection à la base de la terrasse alluviale de la forêt de Haguenau. Leutenheim

dernière mise à jour : 2022-02-10 par

Détails Catégories d’évènement: Bas-Rhin, Leutenheim Autres Lieu Leutenheim Adresse Ville Leutenheim lieuville Leutenheim Departement Bas-Rhin

Leutenheim Leutenheim Bas-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/leutenheim/

Visite de l’Abri du Heidenbuckel Leutenheim 2022-05-01 was last modified: by Visite de l’Abri du Heidenbuckel Leutenheim Leutenheim 1 mai 2022 Bas-Rhin Leutenheim

Leutenheim Bas-Rhin