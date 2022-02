Visite de l’Abbaye Royale de l’Épau et de son parc Abbaye de l’epau Yvré-l'Evêque Catégories d’évènement: Sarthe

Yvré-l'Évêque

Visite de l’Abbaye Royale de l’Épau et de son parc Abbaye de l’epau, 4 juin 2022, Yvré-l'Evêque. Visite de l’Abbaye Royale de l’Épau et de son parc

du samedi 4 juin au dimanche 5 juin à Abbaye de l’epau

Profitez de la richesse naturelle de l’abbaye, de son parc de 13 hectares et de son jardin cultivé en permaculture. La thématique de cette année est “Les jardins face au changement climatique” : visites guidées thématiques du jardin, ateliers, animations familles et grimpe dans les arbres sont au programme de ce week-end. Tarif : Droit d’entrée à l’abbaye Visites guidées sur inscription. Programme complet sur epau.sarthe.fr à partir du 15 mai

