du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Abbaye bénédictine Notre-Dame-de-Fidélité

En raison de travaux le musée dans lequel sont exposées les œuvres de mère Geneviève Gallois est fermé et ne pourra donc pas recevoir de visiteurs pendant les journées du patrimoine. Toutefois il sera possible d’accéder à l’église, dans les abords du monastère et au magasin pour y découvrir les travaux d’enluminure réalisés à l’abbaye : miniatures à l’ancienne sur parchemin ainsi que les cierges de Pâques. L’Abbaye Notre-Dame-de-Fidélité de Jouques est un monastère de Bénédictines, situé sur un haut plateau qui domine la vallée de la Durance, à un vingtaine de kilomètres d’Aix-en-Provence. Abbaye bénédictine Notre-Dame-de-Fidélité Pey de Durance, 13490 Jouques Jouques Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:30:00 2021-09-18T17:30:00;2021-09-19T14:30:00 2021-09-19T17:30:00

