Visitez l’abbaye Notre Dame des Dombes, et entrez dans ce lieu incontournable de l’histoire de la Dombes. Héritage des moines cisterciens, confié à la Communauté du Chemin Neuf depuis 2001, vous découvrirez un vrai trésor de paix, de prière et de nature. La visite de ce Patrimoine authentique vous conduira jusqu’à la Ferme de l’Abbaye (vaches, moutons, poules…). Vous pourrez bien sûr déguster notre grande variété de fromages, ainsi que nos produits frais et bio à l’espace Vente Directe de la Ferme. Le magasin monastique vous propose aussi une large gamme de produits monastiques de qualité, ainsi qu’une librairie.

Entrée libre

Abbaye Notre-Dame des Dombes Communauté du Chemin Neuf, 01330 Le Plantay, Ain, Auvergne-Rhône-Alpes

