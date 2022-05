VISITE DE L’ABBAYE DU LIEU DIEU Jard-sur-Mer Jard-sur-Mer Catégories d’évènement: JARD SUR MER

Vendée

VISITE DE L’ABBAYE DU LIEU DIEU Jard-sur-Mer, 18 juillet 2022, Jard-sur-Mer. VISITE DE L’ABBAYE DU LIEU DIEU Route de l’Abbaye du Lieu Dieu Abbaye du Lieu Dieu Jard-sur-Mer

2022-07-18 10:30:00 – 2022-09-03 17:00:00 Route de l’Abbaye du Lieu Dieu Abbaye du Lieu Dieu

Jard-sur-Mer Vendée Jard-sur-Mer +33 2 51 33 40 47 https://www.destination-vendeegrandlittoral.com/sit/activites/decouvrir-patrimoine/abbaye-royale-notre-dame-du-lieu-dieu/ Route de l’Abbaye du Lieu Dieu Abbaye du Lieu Dieu Jard-sur-Mer

dernière mise à jour : 2022-05-07 par

Détails Catégories d’évènement: JARD SUR MER, Vendée Autres Lieu Jard-sur-Mer Adresse Route de l'Abbaye du Lieu Dieu Abbaye du Lieu Dieu Ville Jard-sur-Mer lieuville Route de l'Abbaye du Lieu Dieu Abbaye du Lieu Dieu Jard-sur-Mer Departement Vendée

Jard-sur-Mer Jard-sur-Mer Vendée https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/jard-sur-mer/

VISITE DE L’ABBAYE DU LIEU DIEU Jard-sur-Mer 2022-07-18 was last modified: by VISITE DE L’ABBAYE DU LIEU DIEU Jard-sur-Mer Jard-sur-Mer 18 juillet 2022 JARD SUR MER Vendée

Jard-sur-Mer Vendée