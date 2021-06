Tortefontaine 31 rue de Dommartin 62140 TORTEFONTAINE Pas-de-Calais, Tortefontaine Visite de l’Abbaye Dommartin et de ses jardins 31 rue de Dommartin 62140 TORTEFONTAINE Tortefontaine Catégories d’évènement: Pas-de-Calais

L’Abbaye Saint-Josse de Dommartin est une abbaye de l’Ordre des chanoines réguliers de Prémontré, fondée au xiie siècle à Tortefontaine (Pas-de-Calais), sur les pentes de la vallée de l’Authie. Elle n’est plus aujourd’hui occupée par des religieux. Plusieurs propriétaires privés se partagent les restes de son domaine. Comme chaque année les jardins et les vestiges du quartier abbatial sont ouverts à la visite libre le samedi de 14H à 18H30 et le dimanche de 10H à 18H30 Visites guidées ( gratuites ) les samedi et dimanche à 16H ( durée 1H30 environ ). Rendez vous à l’entrée Nord du site , 31 rue de Dommartin à Tortefontaine.

Entrée libre

