Visite de l’abbaye de Lahonce

Visite de l’abbaye de Lahonce, 15 juillet 2022, . Visite de l’abbaye de Lahonce

2022-07-15 10:30:00 – 2022-07-15 12:30:00 0 0 EUR Visite de l’abbaye sur la place du village en compagnie de Véronique, guide. conférencière . Explications sur l’édifice et le village. Visite de l’abbaye sur la place du village en compagnie de Véronique, guide. conférencière . Explications sur l’édifice et le village. Visite de l’abbaye sur la place du village en compagnie de Véronique, guide. conférencière . Explications sur l’édifice et le village. dernière mise à jour : 2022-03-31 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville